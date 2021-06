Park Min Young, Song Kang, Yura Girls Day & Yoon Park Bakal Main di Drakor Romantis, Simak Sinopsis

Artis Park Min Young, Song Kang, Yura Girls Day dan Yoon Park dikonfirmasi untuk beradu akting dalam sebuah drama romantis terbaru JTBC berjudul Cruel Story of Office Romance

POS-KUPANG.COM - Artis Park Min Young, Song Kang, Yura Girls Day dan Yoon Park dikonfirmasi untuk beradu akting dalam sebuah drama romantis terbaru.

Drama Korea terbaru JTBC berjudul "Cruel Story of Office Romance" telah mengkonfirmasi pemeran utamanya.

Drakor Cruel Story of Office Romance adalah drama terbaru tentang dunia pekerjaan dan kehidupan orang-orang bekerja di administrasi meteorologi Korea, sebuah layanan prakiraan cuaca nasional di Korea.

Dikutip dari Soompi, pada 21 Juni, JTBC secara resmi mengungumkan bahwa Park Min Young, Song Kang, Yura Girls Day dan Yoon Park semuanya telah dikonfirmasi untuk membintangi drama ini mendatang.

Drakor ini akan disutradarai oleh Cha Young Hoon yang sebelumnya menjadi sutradara When the Camellia Blooms.

Park Min Young akan berperan sebagai Jin Ha Kyung seorang perempuan dingin namun cerdas dan sangat teroganisir.

Ia juga sangat menjaga kehidupan pribadinya dan kehidupan profesionalnya secara terpisah.

Karena sikapnya yang dingin, dia memiliki sedikit teman di tempat kerja dan telah menjadi "orang luar karena pilihan".

Sementara Song Kang akan berperan sebagai Lee Si Woo, seorang berjiwa bebas dan selalu berpikir out of the box.

Meskipun ia terlihat canggung, ia membanggakan IQ 150 yang mengesankan dan mampu mencapai apapun begitu ia menetapkan pikirannya untuk itu.