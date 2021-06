Jadwal Euro 2020 Malam Ini: Ceko vs Inggris, Kroasia vs Skotlandia, Link Live Streaming Mola TV

POS-KUPANG.COM - Ikuti siaran langsung dan live streaming Euro 2020 atau Piala Eropa 2020, mempertemukan Ceko vs Inggris dan Kroasia vs Skotlandia, Selasa 22 Juni 2021 atau Rabu 23 Juni 2021 dini hari WIB.

Pertandingan Ceko vs Inggris dan Kroasia vs Skotlandia disiarkan melalui siaran langsung dan live streaming Mola TV mulai pukul 02.00 dini hari WIB.

Ya, setelah kick off sejak tanggal 11 Juni 2021 atau 12 Juni 2021 WIB, kini tinggal enam pertandingan Euro 2020 yang masih harus dilakukan di babak penyisihan, yaitu di Grup D, Grup E dan Grup F.

Selain Ceko vs Inggris dan Kroasia vs Skotlandia, akan ada pertandingan Swedia vs Polandia, Slowakia vs Spanyol, Portugal vs Perancis, dan Jerman vs Hongaria, berturut-turut pada tanggal 23 Juni 2021 dan 24 Juni 2021.

Sedangkan Grup A, Grup B, dan Grup C sudah tuntas semalam atau Selasa 22 Juni 2021 dini hari WIB.

Sejauh ini, ada enam timnas sudah dipastikan lolos ke fase gugur atau babak 16 besar.

Sebelas timnas tersebut adalah Italia dan Wales (Grup A), Belgia dan Denrmark (Grup B), Belanda dan Austria (Grup C).

Dari grup-grup yang belum menuntaskan pertandingan, banyak yang sudah memprediksi Inggris bakal lolos ke babak 16 besar meskipun saat ini nilainya sama dengan Ceko yakni 4.

Seandainya malam ini Inggris bisa mengalahkan Ceko, maka tim dari negeri Ratu Elizabeth ini bisa menjadi juara grup.