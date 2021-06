Surprise Berlipat, Beli Honda BeAT Series Dapatkan Hadiah Mobil Honda Brio

Dua orang petugas sedang memperlihatkan All New Honda BeAT

POS-KUPANG.COM, SURABAYA - Kabar gembira kembali dipersembahkan oleh PT Mitra Pinasthika Mulia ( MPM Honda Jatim ) distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim & NTT untuk memenuhi impian masyarakat Jawa Timur & NTT yang ingin memiliki sepeda motor Honda BeAT.

Program menarik yang ditawarkan oleh MPM Honda Jatim bersama seluruh dealer sepeda motor Honda wilayah Jatim & NTT adalah #BTS ( BeAT Triple Surprise).

Program spesial ini berlaku untuk pembelian Honda BeAT Series. Ada 3 keuntungan dari program BTS ini yakni konsumen cukup membayar uang muka Rp 500 ribu dan dapat potongan 2 kali angsuran serta konsumen dapat kesempatan ikut undian berhadiah 1 unit Mobil Honda Brio Satya dan emas total 50 gram.

Konsumen yang melakukan pembelian periode 15 juni -31 Agustus 2021 akan mendapatkan secara otomatis nomor undian yang akan dikirimkan melalui sms, whatsapp, dan email konsumen mulai tanggal 5 Juli 2021.

Baca juga: Mobil Murah, Muat 4 Orang, Harganya Setara Honda Beat Bekas

Pengundian akan dilakukan pada tanggal 10 September 2021 live di Instagram @mpmhondajatim.

"Saat ini waktu yang paling tepat bagi konsumen yang ingin membeli motor skutik terlaris Honda BeAT . Dan melalui program #BTS ini kami ingin konsumen lebih mudah untuk mendapatkan motor impiannya," kata Suhari selaku Marketing Communication & Development division Head MPM Honda Jatim.

Segera manfaatkan program ini dan hubungi dealer Honda terdekat. Info lengkap dapat dilihat di website dan social media @mpmhondajatim.

Sebagai motor skutik Honda terlaris di dunia, All New Honda BeAT series memiliki perubahan platform secara keseluruhan dengan mesin dan rangka baru, serta desain, performa dan fitur terbaru.

Baca juga: Pilihan Beragam, Matic Honda Beat 4 Jutaan, Lihat Daftar 10 Motor Matic Bekas Murah, Harga 5 Jutaan

Generasi terbarunya kini hadir dengan desain yang semakin compact dan stylish, didukung rangka baru eSAF yang lincah dan mudah dikendalikan, mesin berperforma tinggi, irit, serta dapat mengekspresikan keceriaan penggunanya.

All New Honda BeAT hadir sesuai gaya khas anak muda yang atraktif, menyenangkan dan sporti dan menjadi tren serta kebutuhan aktivitas anak muda masa kini yang ingin tampil lebih fun dan berani tampil beda dalam menemani gaya hidup pecinta skutik.

All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total 9 varian warna sesuai dengan tren anak muda saat ini. Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black yang dipasarkan dengan harga Rp 18.266.000,-(On The Road Surabaya).

Untuk tipe CBS-ISS hadir dengan 3 pilihan warna Garage Black, Electro Blue Black dan Fusion Magenta Black yang dipasarkan dengan harga Rp 18.913.000,- (On The Road Surabaya).

Selain itu, model ini juga menawarkan tipe Deluxe series (CBS-ISS) dengan 2 pilihan warna lainnya yakni Deluxe Black dan Deluxe Silver yang dipadukan dengan 3D Emblem untuk memberikan kesan mewah dan dipasarkan dengan harga Rp 19.012.000,- (On The Road Surabaya).



Sementara itu, All New Honda BeAT Street hadir dengan tipe CBS dalam 3 pilihan warna yakni Street Black, Street Silver dan Street Black Silver. Model ini dipasarkan dengan harga Rp. 18.880.000, (On The Road Surabaya). (*)

Berita Motor Honda Lainnya