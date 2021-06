Di Pasar Wolowona Jual Komoditas Lokal Harga Terjangkau, Mama Tres: Bawa Rp 50 Ribu Dapat Macam-macam

POS-KUPANG.COM | ENDE - Pasar Wolowona merupakan salah satu pasar mingguan di Kabupaten Ende. Kendati pasar mingguan, namun pasar ini setiap hari selalu ramai, karena berada di pinggiran Kota Ende.

Bahkan seringkali terjadi kemacetan di Pasar yang berada di ruas jalan Ende - Maumere ini, akibat banyaknya pengunjung dan aktivitas kendaraan pengangkut komoditas lokal dan pengangkut barang - barang toko.

Kendati demikian, ada hal yang menarik di Pasar ini. Salah satunya, komoditas lokal yang dijual pedagang, kebanyakan dalam kondisi segar dan rata - rata berasal dari desa - desa dalam wilayah Kabupaten Ende.

Baca juga: Berkas P21, Satresnarkoba Polres Manggarai Limpahkan Tersangka Bersama BB Kasus Narkotika Ke JPU

Baca juga: Sepasangan Calon Pengantin Asal Lampung Tewas Jelang Pernikahan Terseret Ombak saat Liburan

Tidak hanya itu, para pedagang yang mayoritas kaum ibu, sangat ramah ketika melayani pembeli. Mereka sangat sederhana dan apa adanya.

Jumat 18 Juni 2021, POS-KUPANG.COM, kembali mendatangi Pasar Wolowona. Seperti biasa, pasar ini ramai dan jalan depan pasar macet.

POS-KUPANG.COM juga menyambangi para pedagang untuk menanyakan harga komoditas. Di pasar ini dominan menjual ikan mentah, sayur, umbi - umbian, pisang dan buah - buahhan.

Baca juga: Apresiasi Gernas BBI di Labuan Bajo, Menko Luhut Minta Semua Pihak Kerja Sama Kembangkan UMKM

Baca juga: Gernas BBI di Labuan Bajo, Bukti Komitmen Pemerintah Majukan UMKM

Sayur kangkung dijual per ikat sebesar lengan orang dewasa dijual dengan harga Rp. 5 ribu per tiga ikat , tomat besar per kumpul Rp. 5 ribu dengan jumlah tomat per kumpul 5 hingga 6 buah, lombok satu gelas kecil Rp. 5 ribu.

Salah satu jenis sayur yang cukup terkenal di Ende, yakni pucuk labu jepang, dijual 4 Ikat Rp. 10 ribu atau dua ikat Rp. 5 ribu. Sayur ini biasanya tumbuh di daerah dingin.

Sementara itu, kelapa dijual Rp. 10 ribu per tiga buah, ubi jalar per kumpul Rp. 10 ribu, keladi per kumpul Rp. 10 ribu dan pisang branga satu sisir Rp. 20 ribu.

Tres, salah satu pedagang kepada POS-KUPANG.COM, mengatakan, banyak komoditas lokal yang dijual di Pasar Wolowona. Takarannya, kata Tres, tidak menggunakan timbangan.

"Kita kumpul saja begini, intinya harga tidak mahal, rata - rata kami takar berkisar Rp 5 sampai 10 ribu. Jadi kalau bawa uang Rp. 50 ribu sudah dapat macam - macam," ungkap pedagang asal Desa Roa ini.

Menurutnya komoditas yang tidak laku terjual akan dibawa pulang ke rumah dan dikonsumsi sendiri. "Misalnya yang cepat rusak kami tidak jual lagi, kasihan nanti orang yang beli," tuturnya.

Berta, mengaku aktivitas di Pasar Wolowona memang cukup ramai. Hal itu membuat ia senang jualan di Pasar Wolowona.

Namun, karena pandemi Covid-19, mereka harus lebih waspada. "Yah takut Corona juga, tapi tetap waspadalah. Kerja tetap kerja, karena harus makan," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti)