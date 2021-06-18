Copa America
Klasemen Copa America 2021 - Brasil di Puncak & Belum Pernah Kebobolan, Kolombia Terpeleset
Start Neymar dkk di Copa America 2021 kian sempurna dengan belum pernah kebobolan sekalipun.
Klasemen Copa America 2021 - Brasil di Puncak & Belum Pernah Kebobolan, Kolombia Terpeleset
POS-KUPANG.COM - Timnas Brasil kokoh di puncak klasemen Grup A Copa America 2021.
Selecao, julukan timnas Brasil, menjadi yang teratas di Grup A dengan enam poin. Pundi-pundi timnas Brasil bertambah berkat kemenangan telak 4-0 atas Peru pada laga kedua Grup A.
Laga Brasil vs Peru dihelat di Stadion Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro, Jumat (18/6/2021) pagi WIB.
Gelontoran gol Selecao dicatatkan oleh Alex Sandro (12'), Neymar (68'), Everton Ribeiro (89'), dan Richarlison (90+3').
Alhasil, timnas Brasil kokoh di puncak klasemen. Selecao juga begitu subur dalam dua laga perdana dengan mencetak tujuh gol.
Start Neymar dkk di Copa America 2021 kian sempurna dengan belum pernah kebobolan sekalipun.
Sementara itu, nasib berbeda diraih oleh rival terberat timnas Brasil di Grup A, yaitu Kolombia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Klasemen Copa America 2021 - Brasil Sempurna, Kolombia Terpeleset"
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Agustinus Sape
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