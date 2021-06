Tamara Bleszynski Pamer Foto di Kolam Renang Nitizen Langsung Nyinyir, Sebut Kalimat Tak Patut, Lho?

POS-KUPANG.COM - Meski sudah lama Tamara Bleszynski tak tampil di layar kaca, namun kerinduan publik terhadap artis yang cantik ini sepertinya tak terbendung.

Buktinya, ketika artis senior ini baru saja melepas sebuah foto di kolam renang, tak sedikit orang yang langsung nyinyir terhadapnya.

Aksi nyinyir tersebut membuat Tamara Bleszynski naik pitam. Secara ketus ia pun mengancam akan menempuh jalur hukum atas para pelaku.

Sosok artis cantik yang lama tak aktif di dunia entertainment itu, memang tak bisa menghindari nyinyiran di sosial media.

Tamara Bleszynski pun kerap kali dibuat meradang atas ulah nyinyiran netizen terhadap apa yang ia lakukan.

Termasuk yang belum lama ini ketika Tamara Bleszynski mengunggah foto bersantai di kolam renang.

Potret Tamara Bleszynski yang mengenakan bikini di kolam renang spontan menuai nyinyiran dari sejumlah pihak.

Komentar nyinyir itu pula di-capture lalu diunggah Tamara di akun instagramnya, Kamis 17 Juni 2021.

"Suka suka lu deh mbak dosa jg lu tanggung sendiri...

mo make baju renang kek mo bugil kek up to you...

toh lu jg nanto yg nanggung siksa nya ama orang tua lu jg bakal kena pertanggung jawaban di akherat kelak,".