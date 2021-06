Siaran Langsung Skotlandia vs Ceko Malam Ini Live Mola TV, Begini Cara Akses Mola TV Euro 2020

Siaran Langsung Skotlandia vs Ceko Malam Ini Mulai Pukul 20 WIB Live Mola TV, Begini Cara Aksesnya

POS-KUPANG.COM - Berikut cara nonton siaran langsung Euro 2020 (Piala Eropa 2020) di Mola TV.

Laga lanjutan penyisihan grup D antara Skotlandia vs Ceko bakal berlangsung malam ini, Senin (14/6/2021) pukul 20.00 WIB.

Siaran langsung pertandingan Skotlandia vs Ceko dapat disaksikan melalui live streaming Euro 2020 di Mola TV.

Mola TV sebagai Official Broadcaster of UEFA Euro 2020 akan menayangkan secara exclusive laga Skotlandia vs Ceko.

Bagi Anda yang sudah berlangganan, link streaming pertandingan Euro 2020 Skotlandia vs Ceko di Mola TV bisa kunjungi dengan klik di sini.

Sementara bagi Anda yang belum berlangganan, berikut caranya.

CARA BERLANGGANAN MOLA TV DI HP NONTON PIALA EURO 2020

1. Download Aplikasi Mola TV di APP Store atau PlayStore

2. Login/daftar akun Mola TV.