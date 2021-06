Nama Putri Nia Ramadhani Tak Bernuansa Agama Tertentu, Ternyata ini Arti Nama Mikhayla Zalindra

POS KUPANG.COM -- Nia Ramadhani dan Adride Bakrie merupakan keluarga muslim cukup tersohor se Indonesia

Pasangan ini memiliki seorang putri dan dua putra. Namun anak pertama mereka memiliki nama bernuasa keyakinan mereka

Arti nama anak Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie ternyata unik dan berbeda.

Rupanya arti nama anak Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie ini pun diambil dari Bahasa Hindi, loh.

Penasaran apa arti nama anak Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie ini?

Sebelumnya, diketahui pasangan yang menikah pada 1 April 2010 itu telah dikaruniai tiga orang anak.

Anak pertama bernama Mikhayla Zalindra Bakrie , anak kedua bernama Mainaka Zanatti Bakrie , dan anak ketiga bernama Magika Zalardi Bakrie

Buah hati pertama mereka baru saja berulang tahun ke-9 pada 5 Juni 2021 lalu.

Nia Ramadhani pun membagian potret keluarganya saat merayakan ulang tahun Mikhayla Zalindra Bakrie.

“Yesterday we celebrated the best gift I ever received. Thank you for coming into my world, my first born child,” tulis Nia Ramadhani.