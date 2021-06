Hasil EURO 2021 Laga Pembuka Italia Vs Turki Pukul 02.00 WIB Live Score dan RCTI, Cek Susunan Pemain

Hasil EURO 2021 Pembuka Italia Vs Turki Pukul 02.00 WIB Live Score dan RCTI, Cek Susunan Pemain

POS-KUPANG.COM - Pesta olah raga sepak bola terbesar di Benua Eropa bertajuk UEFA EURO 2020 resmi dimulai malam nanti atau Sabtu 12 Juni 2021 dini hari WIB.

Opening Ceremony dijadwalkan mulai jam 01.00 WIB yang dilanjutkan laga pembuka Italia Vs Turki, di Stadion Olimpico, Italia mula pukul 02.00.

UEFA menyampaikan, pada Opening Ceremony Euro 2020, pihaknya akan menggunakan teknologi mutakhir untuk mendukung pertunjukan virtual Martin Garrix, Bono dan The Edge menampilkan lagu resmi EURO 2020 yang berjudul Whe Are The People.

Lagu itu akan dimainkan beberapa saat sebelum laga Italia vs Turki dimulai.

EURO 2020 digelar berbeda dengan sebelumnya. Ada 12 kota di 12 negara yang akan menjadi tuan rumah event yang memasuki edisi ke-16 ini.

EURO 2020 digelar mulai Sabtu 12 Juni 2021 hingga partai final Senin 12 Juli 2021.

Dua laga semifinal dan final akan dimainkan di Wembley Stadium, London, Inggris.

Siaran langsung Opening Ceremony Euro 2020 bisa disaksikan di MolaTV, RCTI, MNCTV dan iNews melalui link Live Streaming di akhir artikel.

Jadwal EURO 2020 dalam WIB