Days For Girls untuk Perempuan di Desa Nulle

POS-KUPANG.COM - Foundation for Mother and Child Health Indonesia (FMCH) atau Yayasan Balita Sehat Indonesia menggelar Days for Girls (DFG) di Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat tepatnya di Kampung Batu Karang, Jumat 4 Juli 2021.

Kegiatan yang didukung oleh Priscilla Memorial Hall Foundation ini merupakan sesi sharing pentingnya menjaga kesehatan reproduksi perempuan.

DFG diikuti oleh 30 remaja putri termasuk para ibu yang tinggal di kampung tersebut.

“Melalui DFG ini, kami berharap para perempuan, khususnya usia subur, paham mengenai periode bulanan mereka. Sadar dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan maupun ketika sedang merencanakan kehamilan,” papar Pregnancy Care Project Officer FMCH, Devi Handayani dikutip dari rilis yang diterima, Rabu 9 Juni 2021.

Pregnancy Care Project Officer FMCH Indonesia, Devi Handayani, menjelaskan tentang siklus menstruasi kepada para peserta

Materi yang diberikan dalam sesi ini mencakup pubertas, sistem reproduksi perempuan, perlindungan diri, serta tentang menstruasi itu sendiri.

Materi yang ada, disusun oleh DFG Internasional dan FMCH Indonesia serta disesuaikan dengan keadaan di wilayah Timor.

Lanjut Devi, melalui materi yang diberikan diharapkan para perempuan mampu melakukan manajemen kebersihan diri dan daerah genitalia selama menstruasi, serta mengetahui hak mereka sebagai wanita usia subur atau remaja perempuan.

“Saya merasa berguna sekali materi hari ini terutama terkait bagaimana cara menghitung siklus masa subur. Selama ini hanya meraba-raba saja, tetapi sekarang jadi lebih jelas,” kata Feby Tilman, salah satu peserta yang hadir.

Bertolak sejenak ke belakang, DFG sudah dilakukan di Timor Tengah Selatan (TTS) sejak 2016. DFG pada awalnya hadir untuk memastikan remaja putri di wilayah dampingan FMCH mengalami pelayanan kesehatan. FMCH memilih bergerak melalui kesehatan reproduksi, karena masih minim informasi terkait hal tersebut.