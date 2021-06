Arifin dan Fathan Anak Yatim di Ende Dapat Beasiswa BP Jamsostek, Ibunda Ucap Terima Kasih

POS-KUPANG.COM | ENDE -- Kakak beradik di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima manfaat beasiswa pendidikan dari BP Jamsostek.

Sang kakak, Arkyansah Arifin, siswa kelas 2 Sekolah Dasar dan adiknya, Fathan Almaisan Arifin, masih duduk di Taman Kanak - Kanak.

Ibunda Arkyansah dan Fathan, Nuhayati, mengucap terima kasih kepada BP Jamsostek dan Pemerintah Kabupaten Ende.

Penyerahan manfaat beasiswa secara simbolis oleh Bupati Ende Djafar Achmad kepada Nuhaty, usai apel Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 di halaman Kantor Bupati Ende.

Nuhaty dalam kesempatan itu hadir bersama keduanya anaknya. "Saya bersyukur dengan beasiswa ini anak saya nanti sekolahnya bisa lancar, apalagi suami sudah meninggal dunia," ungkapnya.

Menurutnya, jika tanpa beasiswa, ia yakin ia tak mampu biayai pendidikan anak, karena penghasilannya sangat kecil. "Saya kerja tenun, tidak seberapa, apalagi pendidikan ni butuh biaya banyak," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Djafar juga menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, ahli waris Almarhum Arifin A. Rahman, tenaga kerja buruh bongkar, ahli waris Almarhum Stefanus Seghu, tenaga kerja honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, dan ahli waris Almarhumah Rosadelima Daso, tenaga kerja pendamping desa di Kabupaten Ende.

Untuk manfaat beasiswa pendidikan akibat orang tua meninggal dunia, selain kepada Arifin dan Fathan, juga diberikan kepada Modesta Windyarti Natalia Toa Ngey, Mahasiswa Semester 8 dan Yohanes F.A. Keu Ngey siswa kelas XI, ke empat anak tersebut ahli waris dari Alm Arifin A. Rahman dan Alm Rosadelima Daso.

Pada saat penyerahan, Bupati Djafar berharap kepada semua OPD untuk segera mendaftarkan seluruh non ASN dan masyarakat pekerja untuk bisa menjadi peserta BPJamsostek karena banyak manfaat yang diperoleh peserta maupun ahli waris.

Kepala BPJamsostek, yang pada saat penyerahan simbolis diwakilkan oleh Ryan Rizky Bikatofani, Bagian Kepesertaan BPJamsostek Cabang Ende sebelum kegiatan penyerahan menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Ende dan pihak-pihak terkait yang terus memberikan dukungan kepada BPJamsostek.

Dia juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Ende baik itu pekerja formal, non formal / mandiri serta non ASN untuk segera menjadi peserta agar masyarat pekerja di Ende ada kepastian perlindungan dan semakin sejahtera sehingga kehadiran negara melalui BPJamsostek bisa dirasakan oleh masyarakat Ende.

Para penerima santunan kematian masing-masing menerima santunan jaminan kematian sebesar Rp. 42.000.000,- dan Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 155.333.296,-.

Kemudian untuk manfaat beasiswa Pendidikan yang diberikan oleh BPJamsostek adalah sebagai berikut :untuk Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar 1 juta per tahun per anak, Sekolah Menengah Pertama 2 Juta per tahun per anak , SMA 3 Juta per tahun per anak dan Perguruan Tinggi 12 Juta per tahun per anak.

"Dimana manfaat beasiswa Pendidikan ini bisa di terima untuk 2 orang anak peserta ahli waris dengan total maksimal Rp 174 Juta rupiah dengan kepesertaan BPJamsostek minimal 3 tahun," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti)