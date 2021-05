Sistem peringatan dini bencana bagi Disabilitas: kenali kemampuan kami, bukan keterbatasan

POS-KUPANG.COM - FORUM Pengurangan Resiko Bencana ( FPRB) Kota Kupang menggelar kegiatan dengan tema Early Warning System, Ancaman Bencana Hidrometeorologi Bagi Kelompok Rentan dan Disabilitas.

Acara yang diselenggarakan Perkumpulan PIKUL dan disponsori Oxfam, Australian Aid dan Kementerian Sosial RI ini berlangsung di Ruang Redaksi Pos Kupang, Kamis (27/5/2021).

Ada empat narasumber, yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang Maxi Jemy D Didok, Spd, MSi dengan topik Urgensi Perlindungan Kelompok Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana di Kota Kupang.

Baca juga: Kabupaten Malaka Masuk Daftar Prioritas Lokasi Transmigrasi Nasional

Baca juga: Siaran Langsung Final Liga Champions Man City Vs Chelsea 30 Mei 2021 Via SCTV dan TV Online Gratis

Pemateri kedua dari Komunitas Tuli Kupang, Mario F Lengi Lado, S.Ds. dengan materi Konsep BMKG Aspirasi Kelompok Tuli Atas Informasi Peringatan Dini dari BMKG: Antara Harapan dan Kenyataan.

Wakil Direktur Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin), Elmi Sumarni Ismau menyampaikan Aspirasi Kelompok Rentan Atas Informasi Peringatan Dini dari BMKG.

Pemateri keempat, Prakirawan Iklim Provinsi NTT, Hamdan Nurdin dengan topik Disiminasi Peringatan Dini Informasi Cuaca -Iklim Ekstrim.

Maxi Jemy mengatakan, pemerintah daerah sudah sepatutnya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada penyelenggara karena momen atau kegiatan ini benar-benar diperuntukkan untuk memberikan pemahaman kepada kaum disabilitas.

Baca juga: Badai Seroja Merusak Terumbu Karang di Taman Nasional Perairan Laut Sawu

Baca juga: Tsania Marwa: Berniat Rujuk

"Sebetulnya itu hanya simbol saja karena kita semua ini sama. Oleh karena itu dengan keterbatasan-keterbatasan itu tentu kita harus melengkapi mereka dalam menghadpi persoalan-persoalan, khususnya ketika kita berhadapan dengan bencana. Kita sebagai manusia yang Tuhan menganugerahkan kepada kita dalam fisik yang normal. Sudah sepatutnya kita harus membantu saudara-saudara kita," kata Maxi Jemy.

Ia berharap kegiatan ini terus ditingkatkan dan ada data by name by address kelompok disabilitas. "Kita jangan menganggap ini sebagai aib bagi kita tetapi ini adalah sebuah pekerjaan penting bagi kita bersama untuk bisa saling membantu," ujarnya.