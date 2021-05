Renungan Harian Katolik, Kamis 27 Mei 2021: NAMA YANG BRANDED (Markus 10:46-52)

Oleh: RD. Fransiskus Aliandu

POS-KUPANG.COM - "What's in a name? That which we call a rose. By any other name would smell as sweet". Itulah kalimat yang sangat populer dari drama romantis-tragedi mahakarya William Shakespeare, “Romeo and Juliet”. Shakespeare ingin ngomong, apa artinya sebuah nama? Bunga mawar itu kalaupun diberi nama selain “mawar”, bau wanginya akan tetap sama.

Tapi, dalam bukunya Positioning: The Battle for Your Mind, Al Ries dan Jack Trout mengkritik pendapat Shakespeare ini. Kalau bunga mawar itu dikasih nama selain “mawar”, wanginya tidak akan terasa sama. Hal ini karena dalam benak kita sudah muncul persepsi yang kuat, seperti apa “mawar” itu, baik secara visual maupun dari baunya.

Jadi, buat marketers, brand itu sangat penting karena brand inilah yang sebenarnya dibeli orang. Seperti kata Walter Landor, pendiri konsultan brand terkemuka, Landor, “Produk dibuat di pabrik, namun brand diciptakan dalam benak (konsumen)”.

Perusahaan-perusahaan sadar akan kekuatan yang tersembunyi dalam nama. Toyota contohnya: dengan slogan untuk mobil mereka “Auris”, grup mengiklankan merek itu, membuat sinkronisitas pada berbagai tingkatan: Mata terbuka (slogan di Jerman), untuk menyampaikan citra mata terbuka lebar menatap kagum pada model mobil itu. Nama Auris berarti 'langit merah di pagi hari', menciptakan gambar dari matahari terbit.

Seperti diketahui secara umum, Jepang adalah negeri matahari terbit di Timur. Jadi, Toyota, sebagai perusahaan Jepang, memberi isyarat bahwa perekonomian di Timur, yaitu ekonomi Asia, sedang menuju kesuksesan.

Bukan tanpa sengaja, tanpa alasan, dan tanpa maksud, penginjil Markus menyebut nama Bartimeus, seorang buta yang disembuhkan Yesus di pintu gerbang kota Yerikho. Dalam kisah yang paralel, penginjil Matius dan Lukas memang tak menyebut nama. Mereka hanya menulis "ada seorang (dua orang) buta". Selama hidup dan karya-Nya, Yesus menyembuhkan banyak orang. Tetapi penginjil tak pernah menyebut nama orang yang disembuhkan kecuali Bartimeus oleh penginjil Markus.

Sebenarnya Bartimeus itu bukanlah nama yang luar biasa. Nama itu berarti putera Timeus. Ia pun bukanlah seorang tokoh terkenal. Ia seorang pengemis buta di kota Yerikho. Mungkin ia sudah mendengar tentang Yesus dan percaya pada Yesus. Makanya ia sangat berharap bisa berjumpa dengan Yesus agar bisa disembuhkan oleh-Nya.

Karena itu saat ia tahu bahwa Yesus lewat kota Yerikho, ia berseru keras, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku". Ia pun tak merasa sungkan melepaskan jubahnya saat Yesus memanggilnya untuk datang kepada-Nya. Ia memohon, "Rabuni, supaya aku dapat melihat".