Final Liga Champions Man City vs Chelsea, 2 Momen The Blues, Werner Optimis The Citizens Kalah?

POS-KUPANG.COM - Keyakinan menjuarai Liga Champions digaungkan punggawa Chelsea Timo Werner.

Striker Timnas Jerman ini optimis The Blues akan mampu mengalahkan Manchester City di Final Liga Champions.

Anak asuh Thomas Tuchel ini pun menyebut 2 momen emas yang membuat Chelsea akan mengalahkan Man City.

Meski demikian, tentu Pep Guardiola sudah memiliki strategi rahasia untuk meredam permainan Chelsea, karena kedua tim sudah saling bertemu di Liga Inggris.

Ada dua momen yang membuat Chelsea yakin untuk bisa menghajar habis Manchester City di partai Final Liga Champions.

Final Liga Champions yang mempertemukan Manchester City vs Chelsea akan berlangsung di Stadion Dragao, Portugal, Minggu (30/5/2021) pukul 02.00 WIB.

The Blues memiliki misi untuk membuyarkan mimpi Manchester City untuk meraih treble winners.

Sebagai catatan saja, The Citizens di musim ini sudah menggaransi dua trofi, yakni gelar Liga Inggris dan Carabao Cup.

Pep Guardiola dan pasukan tempurnya jelas mengusung misi menang harga mati pada laga tajuk All England akhir pekan ini.