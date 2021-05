Dunkin Donuts Hari Ini hingga Besok 28 Mei 2021, 18 Donuts ClassicCuma Bayar Rp 120 ribu

POS-KUPANG.COM - Bagi kamu yang suka dengan makanan yang manis-manis diantaranya dunkin donuts maka ada promo menarik dari dunkin donuts di hari ini hingga besok Jumat 29 Mei 2021

Promo untuk hari ini dan besok Jumat 29 Mei adalah 18 Donuts Classic cuma bayar Rp 120 ribu sedangkan minuman untuk besok Jumat 29 Mei 2021 adalah bayar 1 untuk 2 minuman. Jadi paslah makan donat dan minuman dari dunkin

Namun untuk mendapatkan promo ini, ada baiknya cek syarat dan ketentuan yang berlaku ya

Dikutip dari instagram dunkin Indonesia, inilah promo yang berlaku

18 Donuts Classic cuma bayar Rp 120 ribu

yakin kamu mau melewatkan promo ini #DDLOVER?

Pas banget nih buat kamu yang lagi menikmati sisa waktu liburan bareng keluarga untuk Dine In / Take Away di counter kami

*Syarat dan ketentuan:

- Harga belum termasuk pajak

- Harga khusus wilayah Papua Rp 135K