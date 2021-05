Direktur Kepatuhan Bank NTT, Hilarius Minggu saat menyerahkan secara simbolis dana CSR kepada Bupati Nagekeo, Johannes Don Bosco Do di Desa Labolewa, Senin 24 Mei 2021.

Dukung Pengembangan Wisata di Nagekeo, Bank NTT Salurkan Dana CSR Rp 350 Juta

POS-KUPANG.COM | BAJAWA--Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah kembali menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo.

Dana senilai Rp. 350 juta tersebut diserahkan oleh Direktur Kepatuhan Bank NTT, Hilarius Minggu kepada Bupati Nagekeo, Johannes Don Bosco Do.

Penyerahan dana tersebut dilakukan di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Senin 24 Mei 2021.

Penyerahan dana tersebut dalam rangka mendukung pengembangan destinasi wisata Kampung Adat Kawa di Kabupaten Nagekeo.

Pjs Pimpinan Bank NTT Cabang Mbay, Mathias Nara Tifaona mengatakan bahwa, penyerahan dana CSR tersebut merupakan bagian dari kepedulian Bank NTT kepada masyarakat di Kampung Adat Kawa yang belum memiliki air bersih yang memadai.

"Jadi dana CSR sebesar Rp. 350 juta digunakan untuk pengeboran sumur dan bak penampung air," ungkapnya.

Mathias menjelaskan, Kampung Adat Kawa adalah bagian dari The Ring of Amagelu yang merupakan program kerja dari Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco Do.

Bantuan ini merupakan bentuk dukungan dari Bank NTT kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk pengembangan destinasti wisata Kampung Adat Kawa.

"Dengan adanya bantuan ini semoga masyarakat di kampung Adat Kawa dapat memenuhi kebutuhan air bersih mereka," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)