196.8 Persen Anak Usia Pra Sekolah Menerima Manfaat Langsung PAUD Ramah Anak 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sebanyak 196.8 persen anak usia pra sekolah atau usia 3 - 6 tahun menerima manfaat langsung PAUD Ramah Anak.

Hal ini diungkapkan Project Manager CSO-LA, Rika Setiawati dalam kegiatan Lokakarya Dampak dan Temuan Evaluasi Proyek dengan Tema Penguatan Masyarakat Madani dan Akuntabilitas Sosial untuk Peningkatan Akses PAUD Ramah Anak yang Bermutu dan Inklusif di Provinsi NTT Maret 2018 - Mei 2021.

196.8 persen tersebut dari jumlah 4.182 anak yang terdiri dari 2.507 perempuan dan 2.125 laki - laki, dari target 1.841 anak.

Selain itu, 91tutor PAUD dari target 85 tutor dan 186.3 persen orangtua anak terdaftar di PAUD dengan jumlah 6.859 dari target 3.682 orangtua anak.

Sementara penerima manfaat tidak langsung sebanyak 44.8 persen, dengan jumlah 23.014 anak usia pra sekolah, dari target 51.346 di 4 kabupaten dampingan melalui gugus yang terdiri dari11.451 perempuan, 11.583 laki - laki.

Tutor non dampingan sebesar 571 persen, yakni 668 dari target 117 dari 260 PAUD non dampingan dan 40.731 orangtua dampingan dan non dampingan.(cr4)

