Terancam Bangkrut,Bisnis Garuda Terpuruk Imbas Larangan Mudik Lebaran 2021,Ini yang Dilakukan Garuda

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Perusahaan Penerbangan milik Pemerintah, PT Gadura Indonesia terancam bangkrut. Bisnis Garuda terpuruk imbas Larangan Muduk Lebaran 2021.

Kondisi ini memaksa Manajemen Garuda memberhentukan atau pesiun dini sejumlah karyawannya.

Jumlah pesawat Garuda yang beroperasi dikabarkan berkurang drastis dari 140 unit menjadi 40 unit.

Bagaimana tanggap Manajemen Garuda?

"Biarkan kami dan tim fokus dulu untuk menangani program pensiun dini ini, yang dimana para karyawan kami ini merupakan satu bangsa," kata Direktur Utama PT Garuda, Irfan Sapoetra, Minggu 23 Mei 2021.

Sejak Indonesia dilanda Pandemi Covid-19, bisnis maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia Tbk(GIAA) babak belur.

Sebagai perbandingan, tahun 2020 kinerja keuangan GIAA hingga kuartal ketiga tahun 2020 anjlok 67,85 persen menjadi US$ 1,14 miliar, dari sebelumnya US$ 3,54 miliar pada kuartal ketiga 2019. GIAA pun membukukan rugi bersih US$ 1,07 miliar.

Kondisi ini berbalik dari kuartal ketiga tahun sebelumnya yang masih mendulang laba bersih US$ 122,42 juta.

Per akhir September 2020, GIAA memiliki total liabilitas sebesar US$ 10,36 miliar, naik 177,74% dibandingkan total liabilitas pada periode yang sama tahun 2019 yang sebesar US$ 3,73 miliar.