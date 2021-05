Jadwal Liga Italia Pekan 38, Inter Milan vs Udinese, Bologna vs Juventus, dan AC Milan vs Atalanta

POS-KUPANG.COM - Ikuti pertandingan pekan 38 atau pekan terakhir Liga Italia Serie A, mulai Minggu 23 Mei 2021.

Pertandingan Liga Italia bisa disaksikan melalui Live Streaming BeIN Sports dan kemungkinan di Live Streaming RCTI.

Pertandingan pekan terakhir ini antara lain Inter Milan vs Udinese, Bologna vs Juventus, dan AC Milan vs Atalanta.

Inter Milan sudah mengunci Scudetto atau gelar juara Liga Italia Serie A musim 2020/2021. Namun AC Milan dan Juventus sedang berebut tiket Liga Champions.

Karena itulah, laga di Jadwal Liga Italia pekan terakhir ini antara AC Milan vs Atalanta, Inter Milan vs Udinese dan Bologna vs Juventus tetap menarik untuk disaksikan via Live Streaming BeIN Sports atau Live Streaming RCTI. Link live streaming tersedia di bagian akhir artikel.

AC Milan, Juventus, dan Napoli masih memperebutkan tiket Liga Champions.

Persaingan kian sengit mengingat Atalanta telah menggembok satu tiket fase grup Liga Champions musim depan.

Atalanta memastikan itu setelah unggul atas Genoa dengan skor 4-3 pada laga pekan ke-37 Liga Italia di Stadion Luigi Ferraris, Sabtu malam WIB, 15 Mei 2021.

Selanjutnya, Juventus juga unggul 3-2 atas Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia, Minggu dini hari WIB, 16 Mei 2021.