Gadis TTU Gantung Diri Pakai Sumbu Kompor

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU- Mariana T Dethan (29) mengkhiri hidup secara tragis. Pegawai Negeri Sipil ( PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan ( Kabupaten TTS) ini tewas gantung diri menggunakan sumbu kompor sepanjang 2 meter.

Leher Mariana terlilit sumbu kompor, sedangkan salah satu ujungnya terikat pada kayu atap kamar WC di belakang rumah orangtuanya, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Jasad Mariana pertama kali ditemukan AM, ibu kandungnya, Rabu (19/5) pukul 09.00 Wita. Korban mengenakan jaket hijau, baju putih dan celana panjang corak hitam putih.

Beberapa saat kemudian, Tim Identifikasi dan Satreskrim Polres TTU tiba di tempat kejadian perkara (TKP). Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Selain itu, polisi mengevakuasi korban ke RSUD Kefamenanu.

Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya baju, jaket, celana dan hand phone (HP) milik korban serta seutas sumbu kompor berwarna putih sepanjang 2 meter.

Kasat Reskrim Polres TTU, AKP Sujud Alif Yulamlam menjelaskan, korban diduga mengakhiri hidup dengan menggunakan sumbu kompor. Korban merupakan PNS RSUD SoE, Kabupaten TTS.

Alif mengatakan,Tim Identifikasi dan Satreskrim Polres TTU serta tim medis tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Menurut Alif, polisi belum memastikan motif korban mengakhiri hidup dengan caragantung diri. "Untuk motif yang disinyalir kepada korban belum kita dalami tetapi kita akan tetap lakukan pendalaman lebih lanjut," kata Alif.

Informasi yang diperoleh, Mariana bersama ibunya berencana pergian ke SoE, Kabupaten TTS, Rabu (19/5). Sekitar pukul 08.00 Wita, AM sudah mempersiapkan diri.

AM meminta Mariana mandi. Korban menuruti, masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi. Lantaran korban sudah lama di kamar mandi, AM memanggil anaknya. "Ria....Ria...mandi cepat sudah."

Mariana tidak menjawab. Kemudian AM mengecek langsung dengan mendorong pintu kamar mandi. Saat pintu kamar mandi terbuka, AM terkejut melihat Mariana dalam keadaan tergantung dan tidak bergerak. AM berteriak histeris dan meminta bantuan tetangga melaporkan ke Polres TTU.

Pasca menerima informasi, personil Polres TTU langsung menuju TKP, melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Kefamenanu, guna dilakukan penanganan oleh pihak medis Namun upaya tersebut tidak berhasil karena korban telah dalam keadaan tak bernyawa. (cr5)

