SMATER Maumere Kembali Bersyukur Siswanya Raih Prestasi

Smater Maumere untuk POS-KUPANG.COM

SISWA-Kepala Sekolah SMATER Maumere, Fr. M.Pascalis, BHK, S.Pd bersama Theodorus Rivaldi Hines alias Aldi yang mendapat medali perak dalam kejuaraan tingkat Nasional Best of the Best Maluku Taekwondo Championship kategori Speed Kicking yang diselenggarak Pengurus Taekwondo Maluku, Kemenpora dan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia pada April 2021 lalu.