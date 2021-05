Persembahkan Emas Bagi Sikka, 2 Altet Taekwondo Ini Bercita-Cita Jadi Tentara

POS-KUPANG.COM | MAUMERE--Dua Atlet Taekwondo asal Kabupaten Sikka kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Dua altet ini meraih juara Kejurnas Taekwondo Nasional

Best The Best yang diselenggarakan Pengurus Taekwondo Pemprov Maluku secara virtual pada tanggal 24-25 April 2021 lalu.

Kejurnas Tingkat Nasional yang dilaksanakan berkat kerjasama Pengurus Taekwondo Maluku, Kemenpora dan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.

Dalam kejurnas ini Sikka mengutus dua atlet terbaik yang adalah Atlet Provinsi NTT masing-masing

Oktovianus Albert S.Keytimu alias Albert dan Theodorus Rivaldi Hinez alias Aldi.

Albert dan Aldi pun meraih prestasi dan menggangkat nama Sikka di pentas nasional di kejuaraan taekwondo.

Albert, siswa SMAN 1 Maumere ini meraih medali emas pada kategori Senior Male Speed Kicking.

Aldi meraih medali perak untuk kategori Senior Male Speed Kicking.