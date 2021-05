Inilah Lokasi Shalat Idul Fitri di Kota Waingapu Sumba Timur

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Inilah lokasi atau masjid yang digunakan untuk Shalat Idul Fitri 1442 H tahun 2021 di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri akan dilakukan secara serentak pada Kamis (13/5/2021).

Ketua Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Sumba Timur, Samsudin Pasoa, S.Sos menyampaikan hal ini kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (12/5/2021).

Menurut Samsudin, PHBI telah melakukan rapat bersama dan juga sudah menetapkan 15 masjid di Kota Waingapu sebagai lokasi Shalat Idul Fitri.

Samsudin merincikan ke-15 masjid itu adalah, Masjid Agung Al-Jihad Waingapu dengan Khatib, H. Ilyas Ismail, S.IP, Masjid At Taqwa Kamalaputi dengan Khatib, Abdurahman Ato, S.Ag, M.Pd, Masjid An Nur Kampung Bugis dengan Khatib, Abubakat, S. Pd.I, Masjid Al Falah Kampung Baru dengan Khatib, Baharmin, S.Pd, Masjid Al Ma'ruf Matawai dengan Khatib, Drs. Suaeb, Masjid Al Muhajirin Pakamburung dengan Khatib, Ahmad Abdurahman,S.Ag, Masjid Al Munawar Kambajawa dengan Khatib, Harun Ali, S.Pd.I, Masjid At Tawabin Palahau dengan Khatib, Mustamal, S.Pd.I,Masjid Al Huda Hambala dengan Khatib, Drs. Mujaman, Madjid Nurul Iman Pindu Hapi dengan Khatib, Bagus Aji Prayogo, Masjid Ikhlas Karinding dengan Khatib, Fikraman, S.Pd, Masjid Al Anwar Munubara dengan Khatib, Abdul Kadir Saleh, S.Pd, Masjid Darussalam Kamalaputi dengan Khatib Syamsudin, S.Ag, Masjid Arrahman Kilometer 5 dengan Khatib Alfian Haji Dahlan, S.Ag dan Masjid Baiturahman Katiku Popa dengan Khatib Muhammad Iksan.

Dikatakan, selain masjid di Kota Waingapu, ada beberapa lokasi juga di sejumlah kecamatan seperti di Haharu,Melolo, Kaliuda dan di Pulau Salura. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)