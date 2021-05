Ini Daftar Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri yang Cocok Anda Ucapkan di Media Sosial, Simak Ini

POS-KUPANG.COM - Tinggal beberapa jam lagi umat muslim di dunia, termasuk di Indonesia, akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Sebagaimana lazimnya, pada moment seperti ini, kita biasanya mudik untuk sungkem pada ayah dan ibu atau kumpul bersama keluarga.

Namun di tengah suasana seperti ini, jangankan mudik lebaran, untuk kumpul-kumpul bersama sahabat dan kenalan atau bahkan bersama keluarga pun hampir tak dibolehkan.

Namun Anda jangan sampai kesal apalagi putus asa bahksam sampai melakukan tindakan yang tidak terpuji sebagai pelampiasan emosi atas pelbagai bentuk larangan itu.

Saat ini bila Anda tak berkesempatan kumpul bersama keluarga, masih ada alternatif lain untuk bisa bermaaf-maafan.

Berikut ini kami menyajikan atau bahkan merekomendasikan deretan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada orang-orang yang Anda cintai.

Ini daftar ucapan yang kami sajikan dalam bahasa Inggris dan terjemahannya yang dikutip Tribunnews.com dari Wishesmsg.com dan Times Of India:

1. "On the auspicious occasion of Eid-ul-Fitr, I extend greetings and good wishes to all my fellow citizens, particularly my Muslim brothers and sisters, in India and abroad,"- Indian President Pranab Mukherjee"

"Pada kesempatan baik Idul Fitri, saya mengucapkan salam dan harapan baik kepada semua warga negara saya, terutama saudara-saudara Muslim saya, di India dan luar negeri," - Presiden India Pranab Mukherjee

2. "May thi Eid bring Fun; Eid bring Happiness, Eid bring God’s endless blessings, Eid brings fresh love…Eid MUBARAK to you and your family"