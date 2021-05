Kabar Sedih Najwa Shihab, Sampaikan Hal Ini dari Rumah Sakit, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM – Jurnalis Najwa Shihab membagikan kabar terbaru terkait kondisinya saat ini.

Najwa Shihab tengah mendapat perawatan intensif di sebuah rumah sakit. Najwa dikabarkan sedang sakit, ada gangguan usus.

Hal tersebut Najwa sampaikan via akun instagram verifikasi @najwashihab Kamis 6 Mei 2021 pagi.

Berikut postingan lengkapnya:

@najwashihab: Terima kasih banyak untuk semua kiriman doanya ya teman2.

Alhamdulillah hari ini sudah mulai membaik. Sisa lemas dan mual aja tapi kondisi lain seperti muntah dan diare sdh berkurang.

Baca juga: Najwa Shihab Nampak Sempurna di Depan Kamera, Sang Jurnalis Akui Punya Cela, Tak Bisa Lakukan Ini

Sakit di situasi pandemi, di kamar sendirian, gak bisa ditengok memang beda.

Apalagi untuk mereka yang terpapar covid.

Pasti jauh lebih berat. Sending all virtual hugs to all of you fighters out there.

Here's my top 10 list while I'm here at the hospital:

1. Dengar AlQuran digital, baca ayat Pasti ulang2 Surah Al-Ikhlas (3 kali baca qulhu = baca seluruh AlQuran, ini pesan Abi Quraish)

2. Shalawat dalam hati terutama pas lagi suntik obat lwt infus di tangan. Ngilu ya sis