Jelang Lebaran, Bulog Pastikan Stok Beras di NTT Aman, Simak Info Datanya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Perum Bulog Divisi Regional NTT memastikan pasokan beras di NTT aman menjelang Lebaran 2021 nanti. Bahkan, stok beras yang tersedia mencukupi hingga bulan September 2021 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bulog Divisi Regional NTT, Asmal kepada POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Rabu (5/5) siang.

Saat ini, lanjut Asmal, persediaan beras di NTT sebanyak 18.000 ton yang tersebar di seluruh cabang Bulog yang membawahi tiap kabupaten/kota.

"Stok tersebut kalau dibandingkan dengan kebutuhan per bulannya itu hanya sekitar 4.400 ton, maka masih ada sekitar empat bulan. Ketersediaannya itu cukup sampai September itu," jelas Asmal.

Selain pasokan beras yang dinilai aman, harga beras di pasaran pun terkendali. Asmal menyebut, perkembangan harga beras di pasar saat ini sebesar Rp8.500 per kg sampai Rp10.000 per kg yang bergantung dengan kondisi kualitas beras masing-masing. Namun, rata-rata harga beras medium berada di bawah HET tertinggi Rp9.900-an. Bahkan harganya di pasar berkisar antara Rp9.000 per kg sampai dengan Rp9.500 per kg.

"Masuk lebaran ini, persediaan beras lebih dari cukup dan harga juga terkendali. Sehingga masyarakat bisa sangat nyaman berbelanja dan tidak berat untuk memperoleh beras," tegas Asmal.

Selain beras, Asmal menyebut bahwa stok gula pasir dan minyak goreng juga mencukupi. Saat ini, stok gula sendiri sebanyak 92 ton dan minyak goreng sebanyak 67.000 liter.

Guna mengantisipasi kenaikan harga, Bulog senantiasa berkoordinasi secara intens dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) naik di provinsi maupun kabupaten kota.

Selain bersama TPID, Bulog senantiasa melakukan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan pedagang pasar tradisional, kios masyarakat, dan Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai salah satu binaan Bulog. Tujuan KPSH tak lain untuk memperbanyak komoditi pangan di lingkungan pemukiman sekaligus membantu ekonomi para pelaku usaha. Hingga kini, lebih kurang 10.000 ton beras telah didistribusikan melalui KPSH.

"Segala upaya dilakukan Bulog untuk pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh harga yang wajar dan tidak memberatkan pengeluaran dia," ujar Asmal mengakhiri wawancara. (cr1)

Kepala Divre Bulog Kanwil NTT, Asmal (POS-KUPANG.COM/YENI RACHMAWATI)