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Hasil Akhir M.City Vs PSG Semifinal Leg 2 Liga Champions Live Streaming dan SCTV Rabu Dini Hari Ini
Hasil Akhir M.City Vs PSG Semifinal Leg 2 Liga Champions Live Streaming dan SCTV Rabu Dini Hari Ini
Hasil Akhir M.City Vs PSG Semifinal Leg 2 Liga Champions Live Streaming dan SCTV Rabu Dini Hari Ini
POS-KUPANG.COM - Neymar adalah satu di antara mega bintang yang musim ini memperkuat Paris Saint Germain alias PSG.
Bersama Kylian Mbappe dan punggawa Paris Saint Germain lainnya seperti Marquinho Dkk, Neymar sukses membawa PSG melangkah jauh ke gelara UEFA Champions League 2021 alias ULC 2021.
Saat ini, tinggal selangkah lagi PSG lolos final Liga Champion 2021.
Namun itu akan menjadi hal berat lantaran di Leg 1 di jadwal semi final Liga Champions 2021 beberapa waktu lalu, PSG takluk 1-2 dari Manchester City yang jadi lawannya di jadwal 4 besar Liga Champion 2021 ini.
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Namun tertinggal 1 gol kandang bukan berarti kans PSG lolos final Liga Champion 2021 tertutup rapat.
Peluang PSG final Liga Champion 2021 itu masih terbuka andaikan Neymar Dkk berhasil membalikkan keadaan di Leg 2 Champions League 2021 UCL 2021 nanti.
Sebagai informasi, laga Leg 2 sekaligus laga pamungkas di jadwal semi final Liga Champions 2021 bagi PSG dan Manchester City akan digelar pada Rabu 5 Mei 2021 dini hari nanti.
Adapun Kick off Man City Vs PSG akan digelar pada pukul 02.00 WIB.
Siaran langsung Liga Champions 2021 di Leg 2 Semi Final Lgia Champions 2021 ini tentunya akan disiarkan di SCTV live dan tv Online SCTV Gratis.
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Gordy Donofan
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