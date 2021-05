GKS Salurkan Sembako Bagi Pasien Covid-19 yang Isolasi Mandiri

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU -- Bukan hanya masyarakat terdampak banjir dan angin kencang akibat Badai Seroja yang mendapat bantuan dari Posko Gereja Kristen Sumba ( GKS), melainkan, saat ini Posko GKS juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada pasien positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Selasa (4/5/2021), paket bantuan dari Posko Sinode GKS ini disalurkan langsung oleh petugas dan pendeta GKS ke rumah pasien positif Covid-19 yang sedang isolasi mandiri di rumah.

Sebelum didistribusi, bantuan dikemas secara baik oleh pemuda-pemudi GKS.

Proses distribusi bantuan ini dipantau langsung oleh Ketua Umum Badan Pelaksana Majelis Sinode (BPMS) GKS, Pdt. Alfred e. Samani, S.Th, M.Si dan Ketua 1 BPMS GKS, Pdt. Yuliana Ata Ambu,S.Th serta beberapa pendeta GKS.

Bantuan yang disalurkan kepada para pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri itu berupa antara lain, beras, mis instan, telur, minyak goreng dan lain-lain.

Ketua I BPMS GKS, Pdt. Yuliana Ata Ambu,S.Th, mengatakan, Posko GKS saat ini tidak saja membantu masyarakat yang terdampak bencana alam, tetapi juga membantu masyarakat yang mengalami bencana non alam, yakni Covid-19.

"Kita bantu apa adanya kepada warga yang positif Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ini bentuk kepedulian kami bagi sesama," kata Pdt. Yuli sapaan akrab Pendeta Yuliana Ata Ambu.

Dijelaskan, bantuan yang disalurkan itu, ada di beberapa wilayah Kecamatan Kota Waingapu, Kambera, Kanatang dan sekitarnya.

"Tentu, apa yang kami bantu ini tidak seberapa, tapi lihatlah niat hati tulus kami untuk bantu sesama," katanya.

Diharapkan, pasien positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri tidak usah merasa minder, apabila membutuhkan bantuan, bisa menghubungi Posko GKS.

Pdt. Naftali Djoru, S.Th mengatakan, pihaknya telah mendapat data by name by address pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri dan tentu data itu memudahkan dalam penyaluran bantuan.

Ketua Umum BPMS GKS, Pdt. Alfred Dj. Samani, S.Th, M.Si mengatakan, apa yang dilakukan oleh GKS itu sebagai bentuk pelayanan kemanusiaan.

"Ini merupakan panggilan kita untuk melayani sesama. Jadi saat ini, selain kami membantu korban bencana alam, juga bantu korban bencana non alam. Inikah berkat Tuhan yang dititipkan lewat kami," kata Pdt. Alfred. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

