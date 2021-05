Filipina Mulai Panaskan Mesin Perang,Siap Usir China dari Laut China Selatan,Menlu Sumpah Laukan ini

POS KUPANG.COM -- Filipina mulai muak dengan sikap China yang semena-mena di Laut China selatan.

Terakhir, sekitar 250 kapal China yang dituduh sebagai milisi laut tiba-tibas masuk ke wilayah perairan Filipina yang membuat tetengga Indonesia itu memerotes keras Beijing

Namun, China beralasan kapal-kapal tersebut hanya berlindung dari cuara buruk, namun tetap saja ditolak oleh Filipina yang menggap agresi milisi

Kini, Filipina sudah menyiapkan kekuatan militernya untuk melawan hingga mengusir China dari Laut China Selatan

Filipina semakin geram dengan ulah China di kawasan Laut China Selatan.

Sampai-sampai, Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina Teodoro Locsin harus mengeluarkan sumpah serapah untuk mengusir China dari laut mereka.

Sumpah serapah tersebut diungkapkan Teddy lewat akun Twitter-nya.

"China temanku, seberapa sopan saya bisa mengatakannya? Coba kulihat... O... Enyahlah," tulisnya di akun Twitter @teddyboylocsin.

Baca juga: Militer Amerika Dipaksa Keluar , Kapal Induk Terbesar China Masuk Laut China Selatan ,AS Ketar Ketir

Baca juga: Dulu Cinta Mati, Kini Filipina Ogah Lirik China, Makin geram Setelah Negara Panda Buat Ini, Apa?

Baca juga: Mengejutkan, Filipina Siap Kerahkan Kapal Militer ke Laut China Selatan, Ada Apa?

Locsin yang dikenal sering menggunakan bahasa kasar di Twitter bahkan mengibaratkan China seperti orang bodoh yang memaksakan perhatian pada pria tampan untuk menjadi temannya.

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7