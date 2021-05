Tingkatkan Pelayanan ke Pelanggan, Suzuki Gelar Suzuki Fiesta Sell in New Normal

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Guna meningkatkan komitmen pelayanan terhadap pelanggan, Suzuki menggelar Suzuki Fiesta mulai hari ini, Senin 3 Mei 2021.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Surya Batara Mahkota (SBM) selaku Main Dealer Suzuki Mobil wilayah NTT ini akan berlangsung hingga 7 Mei 2021 mendatang. Menariknya, tak sekadar rangkaian pameran otomotif, tapi ada juga pameran virtual.

General Manager PT SBM NTT, Fredy Prijatna mengatakan, SBM berupaya untuk tetap bergerak memenuhi dan membantu kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, SBM menggelar Suzuki Fiesta yang adalah pameran khusus Suzuki. Pameran akan dilakukan dengan tetap menaati protokol kesehatan.

"Kami akan sampaikan ke masyarakat tentang PPnBM juga. PPnBM yang potongan besar 100 persen itu berakhir di bulan ini saja," katanya, Senin (3 Mei 2021 pagi.

Adapun sejak diberlakukannya insentif pemerintah ini, lebih kurang 15 unit mobil Suzuki telah terjual. Dua jenis mobil yang mendapatkan insentif ini karena sesuai kriteria adalah Suzuki Ertiga dan Suzuki XL7. Fredy menyebut, Suzuki XL7 merupakan mobil yang paling banyak diminati. Tapi, penjualan tidak terlalu banyak karena stok mobil yang terbatas.

Tak hanya informasi terkait PPnBM, ada juga paket khusus yang diberikan, yakni tambahan diskon, potongan tenor kredit, dan pengurangan suku bunga.

"Kesempatannya hanya satu minggu ini saja," ajaknya.

Sementara itu, Branch Manager SBM NTT, Theo Pareira menambahkan, promosi ditengah pandemi ini dilakukan juga melalui promosi di media sosial. Suzuki Fiesta digelar guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Selama lima hari ini, ada sales andalan kami yang akan melakukan presentase baik langsung dan online," ujar Theo.

Nantinya, review produk dan informasi detail akan diberikan oleh wiraniaga SBM dan disiarkan secara langsung melalui media sosial resmi SBM.

Pada kesempatan ini, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga meluncurkan beberapa produk baru, yakni XL7 'The New Extraordinary SUV', New Carry Pick Up, New Ignis 'The New Breed of Urban SUV', dan New Baleno 'The Complete Hatchback'. SIS juga melakukan ubahan minor pada salah satu produk andalan Suzuki yakni Suzuki All New Ertiga. Ubahan terletak pada tampilan interior baru membuatnya terlihat semakin mewah. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)