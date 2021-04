Big match di pekan ke 34 Liga Inggris Man United vs Liverpool, Minggu 2 Mei 2021)pukul 22.30 WIB.

Siaran Langsung Liga Inggris, Manchester United vs Liverpool, Duel Panas di Old Trafford

POS-KUPANG.COM - Ikuti big match pekan ke-34 Liga Inggris menyajikan duel panas Manchester United vs Liverpool, Minggu 2 Mei 2021 pukul 22.30 WIB.

Laga Manchester United vs Liverpool akan berlangsung di Old Trafford. Bisa disaksikan melalui lin

Liverpool berusaha menjaga asa untuk finis empat besar di Liga Premier.

Sayangnya, tim asuhan Juergen Klopp ini gagal meraih kemenangan saat menghadapi Newcastle United pada Sabtu lalu.

The Reds gagal menang karena Joe Willock menyamakan kedudukan ke dalam waktu tambahan.

Sang juara bertahan kini telah tertinggal empat poin di belakang Chelsea dalam perebutan tiket ke Eropa, dan dengan hanya lima pertandingan tersisa musim ini.

Klopp butuh kemenangan dan akan mengerahkan semua pemainnya di Old Trafford.

Namun itu tidak mudah, apalagi performa Man United tengah moncer. Setan merah bak kesetanaan menang telak atas AS Roma pada leg pertama semifinal Liga Europa 2020-2021.

Duel Man United vs AS Roma yang dilangsungkan di Stadion Old Trafford, Jumat (30/4/2021) dini hari WIB, berakhir dengan skor 6-2.

Enam gol kemenangan Man United dicetak Bruno Fernandes (9', 71'-penalti), Edinson Cavani (48', 64'), Paul Pogba (75'), dan Mason Greenwood (86').