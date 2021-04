Promo JCO Jumat 30 April 2021, Hari Terakhir Promo 1 Lusin Donat + 1 Liter JCOFFE Cuma Rp 139ribu

POS-KUPANG.COM - Nikmati promo JCO hari ini Jumat 30 April 2021.

Ada promo menarik lho buat para pelanggan setia JCO hari ini Jumat 30 April 2021.

Untuk Jumat 30 April 2021, ada Promo Ramadhan Delight (26 April 2021 - 2 May 2021).

Promo Minggu ini untuk periode 26-30 April 2021.

Promo JCO BOGO TREAT – BELI 1 GRATIS 1 untuk 2 Caramel Jcoccino mulai 26 April - 2 Mei 2021.

Promo JCO Spring Sale Promo Disc 25% Off For Selected Merchandise Only berlaku 16 April – 9 Mei 2021.

Promo BELI 1 GRATIS 1 untuk JCOFFEE DRIP berlaku 5 – 30 April 2021.

Yuk kepoin langsung katalognya!

Promo Ramadhan Delight

Ramadhan Delight! Nikmati sajian berbuka puasa dengan Omelette Sausage dan Iced Lemon Tea/ Americano hanya dengan 61K.



Promo berlaku hanya di JCO Tamini mulai tanggal 26 April 2021 - 2 May 2021.

Promo JCO Minggu ini