Ikuti pertandingan semifinal Liga Eropa antara Manchester United vs AS Roma, Jumat 30 April 2021.

Siaran Langsung Manchester United vs AS Roma Liga Eropa, Jumat Dini Hari WIB, Live Streaming SCTV

POS-KUPANG.COM - Ikuti siaran langsung dan live streaming Manchester United vs AS Roma di semifinal Liga Eropa, Jumat 30 April 2021 dini hari WIB.

Pertandingan Manchester United vs AS Roma akan berlangsung di Old Trafford, mulai pukul 02.00 WIB

Anda bisa mengikuti pertandingan ini melalui siaran langsung dan live streaming SCTV dan Vidio.com. Link live streaming SCTV tersedia di bagian akhir berita ini.

Manchester United selaku tuan rumah memiliki kondisi tim yang jauh lebih baik dibandingkan AS Roma.

Pasukan yang dipimpin Ole Gunnar Solskjaer ini dipastikan tidak bisa memainkan dua pemain yang mengalami cedera.

Kedua pemain yang akan absen yakni sang bek Phil Jones dan striker Anthony Martial.

“Tentu saja kami telah melihat semua semifinal dan kami telah melihat alasannya mengapa," ujar Ole Gunnar Solskjaer dikutip dari laman Manutd.

"Tapi seperti yang dikatakan Luke, setiap semifinal adalah pertandingan yang sulit. Anda bermain melawan tim yang sangat, sangat bagus.

"Beberapa kekalahan Anda pikirkan sedikit lebih banyak, Anda menganalisis sedikit lebih banyak dan ini tentang memperbaiki keadaan. Itu tiba di momen ini dengan skuad yang hampir sepenuhnya fit. Kami berada dalam posisi yang lebih baik.