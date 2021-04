Macan Kemayoran Persija Jakarta Juara Piala Menpora, Marc Klok Pemain Terbaik Singkirkan Frets

POS KUPANG.COM-- - Gelaran turnamen pramusim Piala Menpora 2021 telah berakhir, Minggu (25/4/2021) di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Persija Jakarta tampil sebagai juara setelah mengalahkan Persib Bandung 2-1. Pada pertandingan leg 1 tim Macan kemayoran juga unggul 2-0 atas Pangeran Biru.

Organizing Committee (OC) Piala Menpora 2021 melalui Tim Technical Study Group (TSG) telah menentukan pemain terbaik selama gelaran Piala Menpora 2021.

Total ada tujuh kategori penghargaan Best Player, Best Young Player, Best Goalkeeper, Tim Fair Play dan Best Referee.

Marc Klok (Persija Jakarta) terpilih sebagai pemain terbaik, Pratama Arhan (PSIS Semarang) terpilih sebagai pemain muda terbaik, Assanur Rijal (Persiraja Banda Aceh) menjadi pencetak gol terbanyak dengan 4 gol.

Lanjut Agus Fauzan (Yogyakarta) terpilih menjadi wasit terbaik dan tim PSM Makassar sebagai Fairplay.

OC turnamen pramusim Piala Menpora telah menentukan empat kriteria utama yang untuk memilih kriteria terbaik.

Yang pertama adalah kontribusi pemain kepada tim selama Piala Menpora 2021.

Yang kedua konsistensi penampilan di setiap pertandingan.

Ketiga adalah sikap attitude sang pemain sebagai role model untuk semua pemain.

Terakhir adalah dampak yang diberikan sang pemain kepada tim.

Bisa dilihat dari statistik tiap pertandingan atau kesuksesan sang pemain dalam merengkuh gelar juara untuk timnya.

Adapun seremoni Nominasi Terbaik akan dilaksanakan setelah puncak final Piala Menpora selesai.

