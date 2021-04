Beijing Percaya Diri Sebut Amerika Serikat Akan Kalah Memperebutkan Taiwan, Siap Perang di LCS?

China Panik Saat Tahu Kapal Induk Lioning Dibuntuti Kapal Perang AS di Laut China Selatan, Lansgung Kabur?

POS KUPANG.COM -- China bersikeran bahwa Taiwan merupakan bagian dari China daratan. Namun sejauh ini, Taiwan juga bersikeras bahwa wilaya dan rakyatnya merupakan negara merdeka yang menganut paham demokrasi

Sementara Amerika Serikat merupakan pendukung utama untuk mempertahankan Taiwan sebagai sebua negara

Ketegangan di Laut China Selatan semakin meningkat. China telah memperingatkan AS bahwa mereka akan kalah dalam memperebutkan Taiwan



Melansir Express.co.uk, media yang didukung pemerintah China Global Times mengatakan, AS hanya akan memiliki sedikit pilihan jika terjadi konflik.

Dalam sebuah opini untuk surat kabar tersebut, Franz Gayl menulis: “Mengingat banyaknya pasukan musuh di, di atas, dan di bawah Selat Taiwan dan Laut China Selatan, konflik dapat meledak secara tidak sengaja atau sengaja. Begitu ada konflik, AS akan memiliki sedikit pilihan. Jika AS memilih untuk melawan China atas pulau Taiwan, maka AS akan kalah."

Baca juga: Tak Ada Jalan Damai, China Piilih Perang Daripada Birkan Taiwan Semakin Dekat dengan AS, Hancur?

Baca juga: Bukan Kaleng-kaleng , Taiwan Siap Serang Balik Berkat Bantuan AS, Medan Perang ada di Daratan China

Baca juga: China Terancam,Jepang dan Amerika Serikat Bersatu Soal Taiwan,Laut China Timur & Laut China Selatan

China mengklaim kedaulatan atas Taiwan, negara demokrasi berpenduduk sekitar 24 juta orang, meskipun kedua negara telah diperintah secara terpisah selama lebih dari tujuh dekade.

Beijing mengklaim kepemilikan Taiwan di bawah kebijakan "Satu China" yang menuntut hanya ada satu negara berdaulat di bawah nama China.

Di Partai Komunis China sebelumnya mengancam akan mengambil alih Taiwan dengan paksa jika upaya diplomatik tidak berhasil.

AS memiliki perjanjian keamanan dengan Taiwan untuk memasoknya dengan teknologi dan perangkat keras yang memadai untuk mencegah invasi dari China.

Beijing telah memperingatkan Amerika untuk menghindari Taiwan saat mengirim pesawat tempur ke pulau tesebut hampir setiap hari tahun ini.

Pekan lalu, muncul laporan bahwa pemerintahan Biden berencana untuk melakukan penjualan senjata pertamanya ke Taiwan berdasarkan kesepakatan yang mencakup 40 howitzer self-propelled.