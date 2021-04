Agnez Mo Punya Pacar Baru, Ini Sosok Pria Pamer Kemesraan Pangku Sang Artis , Dilihat Banyak Orang

POS KUPANG.COM -- Lama tak terdengar sosok pria yang mendampinginua, kini Agnez Mo dikabarkan dekat sosok pria

Dan, sosok itu adalah Adam Rosyadi kedapatan pangku mesra Agnez Amo

Dia Adam Rosyadi menjadi pria yang kini dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan penyanyi Agnez Mo.

Lewat berbagai unggahannya di Instagram @adamrxsydi, Adam Rosyadi pun tampak lebih berani memamerkan kemesraannya dengan Agnez Mo

Seperti dalam sebuah foto, pria yang diketahui berprofesi sebagai model itu terlihat tengah memangku sang pelantun Overdose.

Adam Rosyadi tampak duduk mengarah ke kamera sembari menunjukkan pose peace.

Sementara itu, Agnez Mo yang duduk di paha Adam Rosyadi terlihat berpose menyamping sembari merangkul leher pria yang tengah dikabarkan dekat dengannya.

"Some connection is just undeniable (Beberapa hubungan tidak dapat disangkal)," tulis Adam Rosyadi seperti dikutip Grid.ID.

Foto itupun kemudian dikomentari oleh Agnez Mo melalui akun Instagram terverifikasi miliknya @agnezmo.

Tak menuliskan sepatah katapun, penyanyi yang pernah berkolaborasi dengan Chris Brown itu hanya menyisipkan berbagai emotikon dengan tema makanan.