Flotim Belum Kirim Data Padahal Salah Satu Daerah Terparah Bencana, Ini Tanggapan Bupati

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kabupaten Flores Timur, menjadi salah satu daerah terparah akibat bencana alam Siklon Tropis Seroja pada beberapa waktu lalu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dan Pemprov NTT. Namun, hingga batas akhir pemasukan data terkait bencana pada, Senin 26 April 2021 data-data tersebut belum dimasukan oleh pemkab Flotim.

Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, menanggapi informasi ini, membenarkan data dari kabupaten Flores Timur belum dikirim. Meski demikian, ia menyampaikan akan menyelesaikan pengiriman data hari ini juga.

"Memang ada sedikit kesulitan, tapi tidak terlalu banyak. Berkaitan dengan NIK sebenaranya, kita selesai hari ini, komitmen," jelasnya saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama Bank NTT dan gubernur NTT di kantor gubernur, Senin 26 April 2021.

Ia juga menjelaskan, saat ini pemkab Flotim kembali memperpanjang masa tanggap darurat hingga tanggal 1 Mei 2021 mendatang.

Perpanjangan ini, menurutnya, ada hal-hal yang harus diselesaikan seperti penanganan pengungsi yang berada di posko pengungsian milik Pemkab dan di rumah-rumah warga.

"Jadi kita mau selesaikan masa perpanjangan masa tanggap darurat ini dengan menempatkan para pengungsi. Jadi yang rumahnya masih baik atau masih bisa di perbaiki maka kami harapkan bisa kembali ke rumah. Yang rumahnya hilang, kita konsolidasikan untuk menempati rumah-rumah yang kosong, ini sangat penting," jelas Bupati Anton.

Lebih jauh ia mengatakan, masa tanggap darurat ini juga dimanfaatkan untuk pembukaan akses jalan untuk mempermudah transportasi dan juga akan lebih intensif memberikan perhatian terhadap masalah kesehatan di lapangan.

Sebelumnya, PLT Kepala pelaksana (Kalak) BPBD provinsi NTT, Isyak Nuka saat bertemu komisi V DPRD NTT mengatakan baru 9 kabupaten yang mengirim data perihal bencana ini.

"Saat ini ada 9 kabupaten yang telah mengirimkan data dan baru tiga yang tervalidasi. 9 kabupaten itu Sabu Raiju, Sumba Timur, Rote, kota Kupang, kabupaten Kupang, Malaka dan Lembata, Belu dan Ende. Tiga yang sudah divalidasi itu, Sumba Timur, kota Kupang dan Sabu Raiju," jelas PLT Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Pemprov NTT, Isyak Nuka, Senin 26 April 2021.

Ia menerangkan, data untuk 9 kabupaten yang telah masuk merupakan data by name by addres yang belum di validasi oleh petugas di posko pemprov NTT.

Isyak juga menambahkan, saat ini posko di pemprov NTT terus memvalidasi data-data yang dikirimkan oleh daerah masing-masing dan akan menutup pengiriman data dari daerah tepat pukul 00.00 WITA. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)

