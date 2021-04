Begini Klarifikasi Pemkab Malaka Terkait Dana Sewa Rujab Bupati Malaka Rp 5 M

POS-KUPANG.COM I BETUN--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka mengklarifikasi terkait sewa rumah jabatan (rujab) bupati dan wakil bupati Malaka terpilih yang direncanakan senilai Rp 5 Miliar.

Proses kontrak rumah jabatan selama ini menjadi urusan Bagian Umum Setda Malaka tetapi nilainya tidak mencapai Rp 5 Miliar seperti disampaikan Bupati Malaka terpilih.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Malaka, Lorens Bere menyampaikan hal tersebut kepada Wartawan di Betun, Jumat 23 April 2021. Penjelasan Kabag Umum ini untuk meluruskan pemberitaan media soal biaya sewa rujab senilai Rp 5 Miliar.

"Setahu kami tidak pernah ada uang segitu untuk sewa Rujab. Kami tidak pernah sewa rumah dengan nilai Rp 5 Miliyar," kata Lorens.

Menurut Lorens, selama 5 tahun terakhir, memang pihaknya mengontrak rumah milik perorangan untuk dijadikan Rumah Jabatan (Rujab). Dirinyalah yang menandatangani kontrak tersebut. Namun, lanjut lorens, nilai kontrak yang ditandatanganinya tidak mencapai miliaran rupiah apalagi sampai Rp 5 M.

"Yang kita tahu, kontrak tersebut perlu supaya rumah tersebut menjadi rumah negara sehingga protokoler ikutannya bisa berjalan. Nilainya tidak sampai miliar," tegas Lorens.

Data yang dihimpun dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka, Rumah Keluarga Bria Seran di Haitimuk dikontrak selama 10 bulan pada Tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp 6 Juta per bulan atau total Rp 60 Juta.

Kemudian pada Tahun 2017dikontrak selama 12 bulan dengan nilai kontrak Rp 9 Juta per bulan atau Rp 108 Juta per tahun. Sementara pada Tahun 2018 dan 2019, masing-masing dikontrak 12 bulan dengan Nilai kontrak Rp 10 Juta per bulan atau Rp 120 Juta per tahun.

Sedangkan pada Tahun 2020, dikontrak selama 10 bulan dengan Nilai kontrak Rp 10 Juta per bulan atau total Rp 100 Juta. Nilai – nilai yang disebutkan di atas belum dipotong pajak sebesar 10 persen.