Jadwal Liga Italia Pekan 33: Fiorentina vs Juventus, Inter Milan vs Verona, Lazio vs AC Milan

POS-KUPANG.COM - Ikuti pertandingan-pertandingan Liga Italia pekan 33 mulai Sabtu 24 -27 April 2021. Ada Fiorentina vs Juventus, Inter Milan vs Verona, dan Lazio vs AC Milan.

Pertandingan-pertandingan Liga Italia pekan 33 bisa Anda ikuti melalui siaran langsung dan live streaming BeIN Sports 2.

Ya, kompetisi Liga Italia Serie A musim 2020-2021 tersisa enam pekan lagi.

Terbaru, Liga Italia Serie A akan memainkan 10 pertandingan pekan ke-33. Bagaimana nasib Inter Milan, AC Milan, Juventus dan klub lainnya?

Saat ini, Inter Milan masih memimpin puncak klasemen Liga Italia Serie A dengan mengemas 76 poin, terpaut 10 poin dengan AC Milan di peringkat kedua.

Meski begitu, Inter Milan masih butuh 9 poin lagi untuk menyegel gelar Scudetto Liga Italia.

Antonio Conte tentu tak mau lagi kecolongan pada pekan ke-33 Liga Italia kali ini.

Pada pekan sebelumnya, Inter Milan sempat tertahan di markas Spezia.

Kini, tiga poin wajib dikantongi La Beneamata saat menjamu Verona di Giuseppe Meazza, Minggu 25 April 2021 malam.