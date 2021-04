ILUSTRASI- Daftar Harga Mobil Bekas Jenis Pick Up di Bulan April 2021 Dapat Mobil Apa Saja?

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Yuk cari tahu harga mobil bekas pick up pada April 2021. Mobil bekas pick up bisa jadi pilihan sebagai kendaran untuk menjalankan bisnis Anda.

Sekarang sudah banyak pilihan harga mobil bekas pick up dari Rp 50 jutaan. Beberapa pilihan mobil pick up tersebut tentu masuk dalam mobil yang cukup legendaris.

Dalam mencari mobil bekas pick up tentunya perlu memperhatikan kondisi agar aman untuk dijalankan. Pastikan periksa kembali fitur, angka perjalanan mobil, hingga keamanan muatan.

Kontan.co.id merangkum pilihan harga mobil bekas pick up dari Rp 50 juta. Daftar harga mobil bekas tersebut dilansir dari pricelist situs mobil bekas Gridoto per April 2021.

Yuk, simak deretan harga mobil bekas pick-up sebagai berikut:

1. Suzuki Pick Up Carry



Harga mobil bekas Suzuki Carry Pick Up

Suzuki Pick Up Carry menjadi salah satu mobil yang fenomenal bagi Suzuki. Fenomenal tersebut muncul karena di tahun 2019, pasar Suzuki dengan presentase 50% disumbang oleh Carry Pick up pabrikan Suzuki ini.

Untuk kemampuan mesinnya, Suzuki Carry Pick Up dibekali dengan mesin G15A berkapasitas 1.493cc 4 silinder berkekuatan 75 horsepower dengan torsi 120 Nm.

Saat ini, harga mobil bekas Suzuki Carry Pick Up cukup terjangkau. "Si Rajanya Pick Up" ini dibanderol mulai Rp 50 juta per April 2021.