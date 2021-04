Pemkab Malaka Paparkan Dampak Bencana Badai Seroja

POS-KUPANG.COM I BETUN--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka membentangkan dampak dari bencana badai seroja yang melanda daerah ini.

Akibat dari badai tropis seroja ini ada 10 Kecamatan yang terdampak diantaranya, Kecamatan Malaka Barat, Weliman, Malaka Tengah, Io Kufeu, Wewiku, Kobalima, Malaka Timur, Sasitamean, Botinleobele dan Kecamatan Laenmane.

Penjabat Bupati Malaka, Viktor Manek kepada wartawan di Betun, Selasa 20 April 2021 menuturkan, dari 10 kecamatan ini total kerusakan sebagai berikut. Rumah rusak berat 428 unit, rusak ringan 3.848 unit.

Baca juga: Kisah Badai Seroja dan Muara Baru di Motadikin, Kabupaten Malaka

Lahan pertanian seluas 2.014 hektare rusak,; untuk infrastruktur 12 ruas jalan rusak, 7 unit jembatan rusak, 12 unit pengamanan sungai atau tanggul rusak, 4.326 hewan ternak mati dan 11 orang meninggal dunia.

Kemudian terkait pergeseran anggaran,Victor menandaskan sejauh ini masih normal karena dana cadangan untuk pemulihan pasca bencana masih cukup untuk diintervensi.

Penjabat Bupati Malaka, Viktor Manek saat memantau kegiatan ujian sekolah tingkat SMP di Bolan, Malaka Tengah, Senin 19 April 2021 (POS-KUPANG.COM/Edi Hayong)

"Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada.Apabila sudah tidak ada ruang lagi maka kita akan melakukan pembahasan bersama DPRD tapi sejauh ini anggarannya masih cukup," jelas Viktor.

Terkait warga yang terdampak bencana Victor menuturkan sejauh ini dihandle secara baik. Tentu pasca bencana pemerintah fokus pada pemulihan berdasarkan data by name by address namun bagi warga yang tidak punya KTP akan koordinasikan dengan Disdukcapil untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada.

Baca juga: Bermaksud Mencari Ikan, Warga Dusun Beilout Kabupaten Malaka Diterkam Buaya

"Yang pasti semua warga yang terdampak akan diperhatikan secara tepat," pungkasnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong)