Bupati Kupang Terima Bantuan 7 Ton Beras dari PT. HMN

POS-KUPANG.COM I KUPANG--Bupati Kupang Korinus Masneno mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Direktur PT. HMN H.Rahmat kepada masyarakat Kabupaten Kupang yang terdampak Bencana siklon Seroja

Bantuan kemanusiaan yang diberikan PT HMN sebanyak 7 ton beras dan 200 dos mie.

"Terima kasih atas kepeduliannya kepada masyarakat kabupaten Kupang yang terkena bencana seroja," ungkap Masneno di ruang posko bencana seroja Kabupaten Kupang, Senin 19 April 2021

Dari rilis berita yang diterima Pos-Kupang dituliskan bahwa usai menerima bantuan Logistik dari PT. HMN, Masneno menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang bersama tim BNPB sudah melakukan verifikasi data lapangan Sesuai tingkat kerusakan di beberapa wilayah Kabupaten Kupang.

Baca juga: Dampak Bencana Alam di Kabupaten Kupang, Harga jual BBM Selangit, Ini Sikap Bupati Kupang

"Proses verifikasi data kerusakan rumah warga Kabupaten Kupang dilakukan oleh tim dari BNPB dan 18 tenaga BPBD Provinsi Jawa Tengah yang diperbantukan di Kabupaten Kupang," jelas Masneno.

Mengingat hampir seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kupang yang terkena badai seroja, membuat pemkab kesulitan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Bupati Kupang, Korinus Masneno (ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM)

Sehingga dirinya mengambil kebijakan agar semua bantuan terpusat melalui posko yang telah tersedia,dan disalurkan melalui pimpinan OPD yang sudah ditempatkan di semua wilayah.

Hal ini dilakukan agar setiap bantuan yang masuk ke Kabupaten Kupang baik dari lembaga pemerintah maupun pihak swasta,tersalurkan secara baik by name by addres,tepat sasaran untuk keluarga yang terkena bencana sesuai data yang ada di posko Bencana Kabupaten.

Baca juga: Bupati Kupang Sebut Tindakan Penjemputan Paksa Oleh Gubernur NTT Wajar

Ia menceritakan bahwa ada bantuan yang masuk ke kecamatan Takari sebanyak 7,5 ton namun beras tersebut hanya habis dibagikan di satu kelurahan saja .

Hal ini akibat dari kesalahan pemahaman tentang banyaknya bantuan yang datang dibagikan ke semua masyarakat tanpa terkecuali sehingga bantuan tersebut menjadi tidak layak atau kurang untuk mereka yang terkena bencana.

Bupati Kupang, Korinus Masneno bersama tim saat menyisir wilayah Amarasi Barat, Kabupaten Kupang menjumpai korban bencana, Selasa 14 April 2021 (Dok. Kenzo Minggu.)

Selain itu, Masneno berharap agar penyaluran semua bantuan dari berbagai pihak bisa dipertanggungjawabkan secara benar.

"Semua bantuan yang kami terima diserahkan kepada teman-teman BNPB untuk dihimpun sesuai kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana," katanya.

Baca juga: 4.236 Unit Rumah di Kabupaten Kupang Rusak, Pemkab Ajukan Usulan Data Tahap I Kerusakan ke BNPB

Kegiatan penyerahan sembako ini berlangsung di posko bencana Seroja Kabupaten Kupang dihadiri Pimpinan PT. Hutama Mitra Nusantara (HMN), Hj. Rahmat, Kabag Prokopim Martha M. Para Ede, Sekretaris BNPB Lemuel Lewan Meru bersama Tim, Sekretaris Kominfo Agustinus Tupa.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong)