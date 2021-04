POS-KUPANG.COM - Promo KFC Selasa 20 April 2021, 1 Potong ayam, 1 nasi, 1 KFC pudding &1 Minuman Harga Rp 34.545

Jika ingin mendapatkan beragam variasi menu buka puasa dengan harga terjangkau, Anda bisa mendatangi gerai KFC hari ini.

Sebab, promo KFC hari ini selasa 20 April 2021 masih bisa Anda dapatkan.

Baca juga: Yuk Berbuka dengan Promo KFC Senin 19 April 2021, Krusher Cendol Mulai dari Harga Rp 13.636

Promo KFC hari ini menawarkan paket yang bertajuk Kombo Ramadan KFC. Kombo Ramadan KFC terdiri dari dua pilihan.

Pilihan pertama ada Krusher Cendol yang dibanderol mulai dari harga Rp 13.636. Pilihan kedua ada paket 1 potong ayam, 1 porsi nasi, 1 KFC pudding dan 1 minuman mulai dari harga Rp 34.545.

Promo KFC dengan harga terjangkau ini cocok untuk Anda yang ingin menghemat bujet kulineran.

Apalagi jika Anda memang pencinta ayam goreng, promo KFC hari ini harus segera Anda manfaatkan.

Mengutip Instagram KFC, ada ketentuan yang harus Anda perhatikan sebelum memutuskan untuk membeli.

Promo KFC berlaku di seluruh gerai KFC Indonesia.

Menu Krusher Cendol hanya tersedia di KFC Coffee.

Berlaku untuk dine-in, take away, drive-thru, home delivery, KFC Box dan ojek online.

Harga belum termasuk pajak dan dapat berbeda di setiap wilayah.

Take away dikenakan biaya tambahan.

Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian.

Melansir situs KFC, KFC Indonesia memiliki visi untuk menjadi restoran cepat saji nomor 1.

KFC juga ingin menjadi restoran modern terfavorit pilihan konsumen mulai dari segi produk, harga, pelayanan dan fasilitas.

Kini, perseroan memiliki jaringan KFC dengan total 689 gerai yang tersebar di 163 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

