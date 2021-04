Promo KFC Besok Minggu 18 April 2021, 5 Ayam Goreng 3 Nasi Rp 68 Ribuan Menu Kombo Ramadan Rp 13Ribu 

POS-KUPANG.COM - KFC tidak hanya menyediakan ayam goreng tapi juga ada camilan dari ayam goreng. Untuk promo ayam goreng, yang berlaku Minggu 18 April 2021 misalnya 5 ayam goreng 3 nasi Rp 68 ribuan, ada juga promo lainnya seperti Grilled Soy Sauce Chicken Rp 20 ribuan

Promo triple untuk burger hanya Rp 54 ribuan, triple Grilled Soy Sauce Bento Rp 40 ribuan, promo oh my jago KFC RP 18 ribuan dan lainnya termasuk promo menu kombo ramadan KFC Rp 13 ribuan

Untuk selengkapnya cek katalog yang berlaku untuk Minggu 18 April 2021 yang dikutip dari instagram KFC

MY JAGO KFC

Senengnya lagi belajar tiba-tiba dikasih surprise sama mama! Yang bisa bikin semangat belajar emang KFC jawabannya! ⁠

Aktivitas apapun yang si kecil lagi lakukan, makin asik dengan OH MY JAGO KFC! CAMILAN JAGOAN untuk semua kegiatannya. Mulai dari Rp18.182 aja, Bunda bisa dapetin berbagai menu Camilan OH MY JAGO loh!⁠

Jangan lupa untuk dinikmati dengan pilihan Floats-nya juga ya Bund biar si kecil makin semangat belajarnya! Yuk pesen sekarang lewat GoFood atau GrabFood bund!⁠

Deskripsi menu: ⁠

- OMJ Fries reg: 1 Fries Reguler + 1 pcs Chicken Strips + Grilled Soy Sauce⁠

- OMJ Chicken Strips: 1 pcs Chicken Strips + 3 pcs Chicken Ball + Grilled Soy Sauce⁠

- OMJ Chicken Skin: 1 porsi Chicken Skin + 1 Fries Reg + Grilled Soy Sauce⁠

- OMJ Chicken Balls: 6 pcs Chicken Balls + 1 Fries reg + Grilled Soy Sauce⁠

- OMJ Alacarte: KFC Float Series⁠

Syarat ketentuan:⁠