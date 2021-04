HBBC Gelar Tinju di Aula Komodo Hari Ini, Intip Sepak Terjang Anak Sasana Sebelum Pentas

POS-KUPANG ---Dua bulan terakhir, derap kaki berlari sekelompok anak muda pria dan wanita melintas lorong Blok 26 BTN Kolhua. Sesaat derap itu lenyap kemudian datang lagi menyusururi lorong yang sama.

Helaan nafas memburu keluar dari mulut. Meski nafas tersenggal, mereka tetap berlari lari kecil. Peluh tak berhenti mengucur membahasi leher bahkan membahasi pundak dan dada. Mereka terus berlari beberapa putaran sekitar punggung bukit Kolhua. Etape pemanasan tetap dijalani di pagi dan sore hari sebelum mengikuti latihan olahraha tinju.

Sementara sang mentor berdiri menunggu anak didikannya tak jauh dari empat samsak yang tergantung di depan rumahnya. Ocehan dan teriakan komando menyeruak dari mulut Hermensen Ballo saat anggota sasananya kembali dari pemanasan.

Itulah sosok Hermensen Ballo, Owner Sasana HBBC ( Hermensen Ballo Boxing Club). Ayah dari Jil, Chelsy dan Dama ini tak kenal lelah memberi latihan kepada peserta tinju.

Para penonton di HBBC Blok V BTN Kolhua (Enji Jehola untuk POS KUPANG.COM)

Sudah tak aneh lagi, bila kegiatan anggota sanana HBBC ini membawa warna tersendiri di sekitar pemukiman penduduk. Betapa tidak, aksi mereka mengundang perhatian warga setempat dan menjadi tontonan gratis diakhir pekan.

Biasanya Hermensen akan menggelar tinju pagi peserta Sasana. Empat sudut ring dibangun apa adanya, tiang penyanggah dipasang dengan tali tiga bentangan untuk menyanggah tubuh peserta tinju agar tidak keluar dari ring.

Lebar dan panjangnya ring cukup menutupi badan jalan di lorong itu. Sementara, panggungnya beralaskan aspal jalan raya dengan beberapa kerikil kecil bertebaran.

Para penonton tidak dibilang sedikit. Tetangga rumah dan anggota Fridaus Land. Ada yang mengitari sekitar ring ada juga yang memilih duduk diatas pagar rumah tetangga. Tak sedikit yang memilih duduk diteras lantai dua agar bisa menonton tanpa penghalang ke arena ring tinju

Sore itu, ada lima pasangan yang siap sparing, sebut saja Oscar vs Maikel De Lewar, Valent vs Idul, Varel vs Ferdi Ludji, Desy Radja vs Oma Lioe dan Ben De Lewar vs Ramadhan.