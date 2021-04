4 Tim Ini Lolos Semifinal Liga Eropa 2021, Manchester United Kontra AS Roma Arsenal vs Villarreal

POS-KUPANG.COM - 4 tim berhasil lolos babak 4 besar Liga Eropa 2021.

4 tim ini lolos setelah menjalani laga perempat final Liga Europa leg kedua Jumat 16 April 2021.

Laga akbar akan kembali terjadi pada partai 4 besar atau babak semifinal Liga Eropa 2021.

Pertandingan Semifinal Liga Eropa akan mempertemukan Manchester United vs AS Roma serta Arsenal vs Villareal.

Ada catatan unik yang dibukukan oleh bomber AS Roma, Edin Dzeko setelah membantu timnya memastikan diri lolos ke babak semifinal Liga Eropa, Jumat 16 April 202 dini hari WIB.

AS Roma berhak menantang Manchester United di partai semifinal Liga Eropa setelah sukses menyingkirkan Ajax Amsterdam lewat agregat akhir 3-2.

Pada leg pertama, Giallorossi -julukan AS Roma- mampu menjinakkan raksasa Eredivisie tersebut lewat skor 2-1.

Kemudian dilanjutkan pada pertemuan leg kedua di Stadion Olimpico, di mana pasukan tempur Paulo Fonseca mampu menahan imbang Dusan Tadic dkk lewat skor 1-1.

Hasil ini membuat klub Liga Italia tersebut masih meneruskan 'napas' mereka di kompetisi Eropa di musim ini.