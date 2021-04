Cek Jadwal Semifinal Liga Champions Leg 1 Real Madrid vs Chelsea & PSG vs Man City, Live SCTV

Cek Jadwal Semifinal Liga Champions Leg 1 Real Madrid vs Chelsea & PSG vs Man City & Head to Head

POS-KUPANG.COM - Semifinal Liga Champions akan digelar Rabu 28 April 2021 pekan depan untuk leg 1.

Ada dua pertandingan yang akan digelar di waktu yang sama, yakni duel Real Madrid vs Chelsea dan PSG vs Man City.

Sementara itu, leg 2 semifinal Liga Champions akan digelar Rabu 4 Mei 2021.

Kali ini, giliran Chelsea dan Man City yang akan menjadi tuan rumah.

Baca juga: Daftar Top Skor Liga Champions, Cek Jadwal dan Jam Tayang Semifinal Liga Champions Akhir April 2021

Siaran langsung babak semifinal Liga Champion bisa disaksikan di SCTV dan Vidio.com.

Head to head Real Madrid vs Chelsea

Chelsea berhasil lolos semifinal Liga Champions setelah unggul secara agregat 2-1 atas FC Porto di babak perempat final.

Tim asuhan Frank Lampard ini melaju ke fase knock out sebagai juara grup E dengan catatan tak pernah kalah.

Sementara itu, Real Madrid adalah juara grup B. Sepanjang babak penyisihan grup, Madrid hanya menang tiga kali dan kalah 2 laga.

Baca juga: Menarik, Ini Hasil Lengkap Liga Champions, Jadwal Semifinal Leg Pertama dan Kedua Akhir April 2021