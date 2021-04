Nikmati Aneka Promo Ramadan di Amaris Hotel Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Memasuki momen Ramadan, berbagai promo menarik diberikan oleh Amaris Hotel. Hal itu dibeberkan oleh Hotel Manager Amaris Hotel, Ari Ariyanto dalam acara Ngobrol Asyik POS-KUPANG.COM, Senin 12 April 2021 sore.

Promo pertama adalah Ramadan Kareem, sebuah promo paket berbuka puasa. Dengan promo ini, Amaris Hotel menyiapkan hidangan agar tamu bisa segar dan sehat usai membeli paket ini. Dalam promo ini, Amaris menyajikan live cooking, aneka takjil, dan hidangan buka puasa yang bervariasi setiap harinya.

Paket ini dibanderol dengan harga Rp70 ribu per orang. Promo dapat dinikmati dari pukul 17.30 wita hingga 22.00 wita.

"All you can eat hanya Rp70 ribu. Ini tidak dibatasi hanya untuk muslim saja. Terbuka bagi siapa saja," kata Ari.

Tak hanya promo makanan, Amaris Hotel memberikan promo kamar khusus Ramadan yang diberi nama Delightful Ramadan. Operation Manager, Novy Boimata menjelaskan, dalam promo itu, tamu dapat menikmati menginap di kamar untuk dua malam dengan harga murah. Promo berlaku sejak 12 April hingga 10 Mei 2021.

Pilihan harga tentu saja disesuaikan dengan tipe kamar. Untuk kamar Smart Twin dibanderol dengan harga Rp255 ribu per malam; Smart Hollywood Rp280 ribu per malam; dan Smart Family Rp305 ribu per kamar.

Selain dua promo Ramadan itu, Amaris Hotel telah menyiapkan promo lain untuk menyambut Lebaran. Promo ini nantinya kental dengan suasana lebaran. Menariknya, promo ini tidak berhenti di situ saja. Amaris Hotel menyambung promonya dalam LDR atau Lebaran Dekat Rumah.

"Itu murah kok. Nanti ya, tunggu ya," kata Ari sumringah.

Selain promo-promo tersebut, tersedia promo Ramadan Campaign, yang berlaku mulai 13 April hingga 13 Mei 2021. Keuntungan promo itu, ada cashback dari Blibli dan diskon 40 persen voucher dari Movic, dan voucher gratis dari Santika. Caranya gampang, cukup mengunduh aplikasi MySantika dan MyValue, registrasi, dan pilih beberapa promosi, yang mana ada pilihan Ramadan Campaign di dalamnya.