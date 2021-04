Grebeg Ramadan, Promo Ramadan Swiss-Belinn Kristal Kupang 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Mengisi keberkahan bulan ini, Swiss Belinn Kristal Kupang memberikan Promo Spesial "Grebeg Ramadan".

Mengusung konsep all you can eat, Grebeg Ramadan dapat dinikmati dengan harga terjangkau. Promo ini bisa dinikmati hanya dengan Rp80 ribu per orang.

"Swiss-Belinn Kristal Kupang ikut merayakan bulan penuh rahmat ini. Kami berharap promo spesial ini dapat lebih mendekatkan satu sama lain," kata Bernadeth Helena Ayuningrum, Executive Secretary and Marketing Communication Swiss Belinn Kristal Kupang dalam rilisnya, Senin (12/4/2021).

Dia meyakinkan bahwa penerapan protokol kesehatan akan tetap dijalankan saat tamu makan di resto. Para tamu pun tak perlu khawatir.

"Ta perlu khawatir. Hotel kami selalu menjalankan protokol kesehatan dengan ketat mulai dari peralatan yang dibersihkan hingga protokol kesehatan yang digunakan oleh para staff hotel," kata Helena.

Untuk pemesanan dan lebih lengkap Promo Grebeg Ramadan ini, Helena meminta para tamu menghubungi hotline Swiss Belinn Kristal Kupang di 0380-8430300. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)