POS-KUPANG.COM- Bacaan Niat Puasa Ramadhan dan Artinya, Begini Hukumnya Jika Tidak Baca Niat, Puasa Tidak Sah?

Sebentar lagi puasa. Ini beberapa hal yang wajib diketahui Umat Islam saat Puasa Ramadan agar puasanya sah

Salah satunya, membaca niat Puasa Ramadan.

Bagaimana jika tidak membaca niat puasa atau lupa membaca niat Puasa Ramadan? Apakah Puasanya sah?

Berikut penjelasan lengkapnya.

Puasa Ramadan dikatakan sah apabila diawali dengan niat.

Berikut ini adalah bacaan niat puasa Ramadan beserta artinya



نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانِ هذِهِ السَّنَةِ لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu sauma ghadin an'adai fardi syahri ramadhani hadzihisanati lillahita'ala

Artinya: "Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardhu di bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta'ala."

Niat puasa Ramadan ini wajib diamalkan sebelum fajar, bahkan dapat diamalkan sejak malam hari. Aturan menunaikan niat puasa Ramadan ini disebutkan dalam buku berjudul Fiqih Niat (2006:132) karya Umar Sulaiman Asyqar menjelaskan bahwa waktu melaksanakan niat puasa adalah malam hari. Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah dalam hadis berikut ini:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

Artinya: “Barang siapa yang belum berniat di malam hari sebelum Shubuh, maka tidak ada puasa untuknya.” (HR. An Nasai no. 2333, Ibnu Majah no. 1700 dan Abu Daud no. 2454)

Pemaparan mengenai niat puasa Ramadhan dan artinya yang dapat diamalkan saat puasa Ramadhan nanti dapat Anda jadikan sebagai panduan untuk menunaikan puasa di bulan Ramadhan yang akan tiba sebentar lagi. (*)

